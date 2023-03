Kasteel van Loppem viert 150ste verjaardag van doolhof én opent ‘Le Petit Musée’: “Wat we te bieden hebben, is erg verrassend”

Dat doolhof is natuurlijk alombekend in de regio, omdat er geen ander in de buurt is. Het dateert uit 1873, en was toen een realisatie van Albert van Caloen en diens jongere broer Ernest. Hun inspiratie haalden ze uit het dorpje Kemmel aan de bekende berg. Aan dat kasteeldomein was er toen een doolhof, dat na de Eerste Wereldoorlog verloren raakte. In Loppem is de dwaaltuin liefst 20 are groot. Je kan er verdwalen in anderhalve kilometer groene en rode haagbeuken. In het midden staat een eik, waar je moet proberen te geraken.

“Zoveel doolhoven zijn er niet meer en net dat maakt deze bezienswaardigheid zo uniek”, zegt Benoit Kervyn, de kunsthistoricus die meehelpt aan de uitbouw van het kasteeldomein van Loppem. “Vaak vond je ze bij kathedralen zoals die van Amiens of Reims. Ze hebben meestal een christelijke connotatie. Het verwijst naar de moeilijke weg met veel bochten waar het leven voor staat.” In september vindt er nabij het doolhof van Loppem een wandeltheater plaats. Om in de gaten te houden, dus.

Volledig scherm Het bekende doolhof bestaat 150 jaar © RV

Voederbak voor varkens

Verder zullen bezoekers dit jaar voor het eerst kunnen kennismaken met ‘Le Petit Musée’. Dat is een huisje op zo’n dertig meter van het kasteel dat ook al uit 1865 dateert en oorspronkelijk een schrijnwerkerij was. Nu kan je er de binnentuin bezoeken. Daar staat onder meer een doopvont die ooit in de kerk van Jabbeke heeft gestaan. Later verhuisde de doopvont naar een boerderij waar ze gebruikt werd als...voederbak voor varkens. Nu kan je het waardevolle stuk in de tuin van dit kleine museum vinden.

Beelden

Tot slot is ook het kasteel extra aangekleed. Het 19de eeuwse gebouw wordt nog altijd beheerd door de Stichting van Caloen. “We konden wat extra beelden en emails aankopen om de museale ruimtes aan te kleden”, zegt Benoit Kervyn. “Net deze aanwinsten vullen de al indrukwekkende collectie aan middeleeuwse beelden aan. Een bezoek aan het kasteel wordt zo nog aantrekkelijker.”

Voor corona kon het kasteel op ruim 10.000 bezoekers per jaar rekenen. Minstens de helft daarvan waren cruisetoeristen die het gebouw in recordtempo kwamen bezoeken. “We willen uiteraard ook meer binnenlandse geïnteresseerden welkom heten”, zegt Isabelle van Caloen. “Want wat we te bieden hebben, is toch wel verrassend. Dat horen we telkens weer van bezoekers.”

Meer weten? Alle info over een bezoek vind je hier.

Volledig scherm De doopvont, ooit uit de kerk van Jabbeke © BHT

Volledig scherm De binnentuin van het kleine museum © BHT

Volledig scherm Le Petit Musée Loppem © BHT

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.