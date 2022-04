Kassaloze supermarkt Para Ti opent tweede vestiging in Brugge

Para Ti is een idee van de twee broers Tom en Corneel Martens. Ze ontwikkelden hun eigen software om de kassaloze winkel te introduceren, een winkel zonder kassa, zonder personeel en elk moment van de dag open. “Via sensoren in de winkel wordt er automatisch afgerekend van de bankrekening”, zegt Tom Martens. In navolging van Para Ti opende onder meer Colruyt ondertussen ook een eerste kassaloze winkel in Gent. “Daarmee zijn we momenteel de enige spelers die deze technologie operationeel hebben in België”, zegt de Bruggeling.