Kameroense leerlingen op bezoek in Brugge: “Niet alleen kennis over chocolade delen, maar ook over onderwijs”

UPDATE Peter C. (46), verdachte van verijdelde Miss Bel­gië-aan­slag, moet langer in de cel blijven

Peter C. (46), de verdachte in de zaak van de verijdelde aanslag op de Miss België-verkiezing, blijft aangehouden. Dat heeft de Brugse raadkamer vrijdagmiddag beslist. “Mijn cliënt hoort niet thuis in de gevangenis", zegt Walter Van Steenbrugge, die C. verdedigt.