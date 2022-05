Kalligraaf Brody Neuenschwander schenkt opbrengst van expo aan Oekraïne-werking van OCMW: “Teken van respect voor het menselijk leven”

“Ons continent telt burgers uit alle beschavingen van de wereld waarvan heel wat mensen kalligrafie beoefenen als vorm van discipline en zelfonderzoek”, zegt Neuenschwander. “Vandaag, temidden een oorlog die mensenlevens verwoest in Europa, is er nood aan een getuigenis van verdraagzaamheid, traditie en respect voor het menselijk leven. De editie in Brugge werd dan ook opgedragen aan de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.” Het bedrag zal gebruikt worden om computerruimtes in te richten in de collectieve opvangplaatsen.