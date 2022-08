Juli voorlopig tweede beste ‘parkeermaand’ van 2022 in Brugge

Brugge Slagerij Meat Boutique in Brugse Ezelstraat staat na 4 jaar alweer te koop: “De zaken gingen geweldig, maar we vinden geen personeel”

Met veel enthousiasme begonnen Geert Van Den Berghe en Anneleen De Meyer in juni 2018 met een slagerij in het centrum van Brugge. Maar een dikke vier jaar later is het alweer voorbij. Niet omdat de zaak niet draait, wél omdat de zaakvoerders geen personeel vinden. “Als we moeten kiezen tussen onze zaak in Sint-Andries en die in het centrum, was de keuze toch snel gemaakt”, zegt Anneleen.

