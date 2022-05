Judoclub Brugge viert halve eeuw

Judoclub Brugge telt 130 leden. Die denken met plezier terug aan het BK Judo in 2015, één van de hoogtepunten in die halve eeuw. Ook naar de jaarlijkse vriendjesdag en familietraining wordt steeds enthousiast uitgekeken. “Doorheen de jaren passeerden al wat trainers de mat. Maar wat bij alle trainers aanwezig was en is, dat is het engagement en de gedrevenheid om er samen voor te gaan”, zegt schepen van Sport Franky Demon (CD&V). “Sinds 2015 trekt Judoclub Brugge ook de kaart van de jeugd en heeft de club zich actief ingezet om zijn trainers diploma’s te laten behalen. Met succes, want in 2021 waren er maar liefst 8 gediplomeerde trainers binnen de club.”