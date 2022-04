Jongerenorganisatie Kunstenal pronkt met nieuwe uitvalsbasis langs Daverlostraat

In het verleden kan je van Kunstenal gehoord hebben in 2021 met Kunstenal Kaapt of Kustenal Next in 2016. Ze krijgen dit jaar een erkenning van de stad als experimenteel jeugdwerk met een subsidie van 10.000 euro. “We gaan met hen een overeenkomst aan”, zegt schepen van Jeugd Mathijs Goderis (Vooruit). “Samen willen we jongeren kansen geven en hiervoor zijn tijd, ruimte en middelen cruciaal. Met de subsidie investeert Kunstenal in lokale talentvolle jongeren en hun nieuwe uitvalsbasis.”