Jongeren geven mening over speelpleinen of verplaatsingen via een online game in de klas: “Uniek in Vlaanderen”

“We willen kinderen en jongeren echt een stem geven en betrekken bij de beleidskeuzes die de stad maakt”, licht schepen van Jeugd Mathijs Goderis (Vooruit) toe. “Hoe ervaren kinderen en jongeren Brugge? Waar liggen ze van wakker? En wat zouden ze veranderen als ze zelf baas van Brugge zouden zijn? In maart geven we alle kinderen en jongeren uit het zesde leerjaar en het zesde middelbaar een stem met de lancering van het project ‘Bruggebaas’. Dat is een bevraging aan de hand van een game.”

Duurt een uurtje

‘Bruggebaas’ is een vragenlijst op maat van kinderen en jongeren, opgebouwd als een game, waarbij ze op een leuke en speelse manier antwoorden op vragen. “Kinderen van zesde leerjaar kunnen zo onder meer hun mening geven over de speelruimte in hun woonwijk en jongeren van het zesde middelbaar kunnen ons inzicht geven in hoe ze zich verplaatsen in de stad”, zegt coördinator Joeri Gevaert. “Omdat we de mening van alle jongeren willen horen, kozen we ervoor om deze vragenlijst klassikaal af te nemen. Zo krijgt elk kind en elke jongere in maart de kans om zijn of haar mening te geven. De bevraging duurt maximaal één lesuur en wordt online afgenomen. Scholen kunnen de bevraging gedurende de hele maand maart afnemen.”