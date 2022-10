Jongemannen bespuiten treinstel met graffiti en riskeren 8 maanden cel

BruggeEen 26-jarige Portugees en 19-jarige Italiaan riskeren in de Brugse rechtbank 8 maanden cel met uitstel, omdat ze een treinstel in Brugge met graffiti bespoten. Op hun gsm werden filmpjes van nog meer gelijkaardige vandalenstreken aangetroffen.

Een medewerker van Infrabel zag op 16 augustus hoe drie jongemannen een treinstel aan het bekladden waren in de buurt van het station in Brugge. De spoorwegpolitie was snel ter plaatse en kon de Portugees Duarte C. (26) en de Italiaan Mattia P. (19) in de boeien slaan. Hun kompaan kon ontkomen en werd nooit geïdentificeerd. “De handen van de beklaagden waren besmeurd met verf en ze hadden ook spuitbussen bij”, vertelde procureur Lode Vandaele. “Bovendien stonden op hun gsm filmpjes, waarop te zien was hoe Duarte C. de trein in kwestie bespoot. De man liet zich ook filmen toen hij graffiti aanbracht op een Nederlandse trein en een metrotoestel.”

Verkankeren

Volgens het parket gingen de beklaagden op een georganiseerde manier tewerk. Ze werden dan ook vervolgd voor bendevorming. Duarte C. verklaarde in z'n verhoor dat het de eerste keer was dat hij zo’n feiten pleegde. De filmpjes op de gsm’s spraken dat volgens het parket echter tegen. Mattia P. beweerde dan weer dat hij er gewoon bij stond, maar dat verhaal weerlegde de medewerker van Infrabel dan weer. De procureur vorderde voor beide mannen 8 maanden cel met uitstel. “Graffiti wordt door sommigen gezien als een kunstvorm, maar als het op een trein of gebouw wordt aangebracht, doet het het openbaar domein verkankeren.”

Duarte C. kwam zich persoonlijk verdedigen in de rechtbank. Hij vertelde aan de rechter dat hij op jonge leeftijd naar Nederland kwam om te werken. “Ik was eerst aan de slag als Uber-chauffeur, maar ik geraakte financieel niet rond. Intussen heb ik vast werk in een restaurant in Breda. Ik heb veel spijt van wat ik gedaan heb en weet dat ik fout was.” C. vroeg de opschorting van straf. Op 1 december wordt de zaak verdergezet. Dan komt zijn medebeklaagde aan het woord.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.