Jongeman die Lexus steelt en door havenpoort rijdt voor rechter: "Beelden zijn te kluchtig om te beschrijven”

Een 29-jarige jongeman uit Wervik verscheen vanmorgen voor de rechtbank omdat hij een gloednieuwe Lexus had gestolen in de haven van Zeebrugge. Hij had daarmee een poort geramd en werd pas in Roeselare opgemerkt. De Lexus was toen al klaar voor de schroothoop.

L.B. (29) uit Wervik had een tweetal maanden als havenarbeider in de Zeebrugse haven gewerkt. Op 15 december vorig jaar kreeg hij het vreemde idee om er in te klimmen en op de Zweedse kaai een splinternieuwe Lexus te stelen. Het ging om een EX250 met een kostprijs van 50.000 euro.

“De camerabeelden zijn bijna te kluchtig om te beschrijven. Er is te zien hoe hij komt aangewaggeld en over het hek klimt”, vertelt procureur Fauve Nowé. “Daarna kruipt hij in de auto en rijdt ermee weg. Om buiten te geraken ramt hij een zware poort. De wagen is dan eigenlijk al volledig beschadigd. Ik noem het kluchtig, maar het is aan de andere kant ook helemaal niet grappig. Want dit kon veel erger afgelopen zijn ook.”

Te voet naar tankstation

Op dat moment merkte namelijk nog niemand de jongeman met de beschadigde auto op. Dat gebeurde pas toen hij in Gits stilviel met de wagen. Een getuige hielp hem de auto naast de weg te duwen. Maar die rook alcohol én onraad en verwittigde de politie. Ondertussen was de dader al te voet naar een tankstation getrokken.

“De politie trof hem aan toen hij met twee jerrycans op de terugweg was. Hij had zelfs diesel mee terwijl de hybride wagen uiteraard benzine nodig had”, aldus de procureur. De twintiger was duidelijk dronken en kon niet meteen een goeie verklaring geven.

Zijn advocaat kwam de feiten vanmorgen in de rechtbank niet ontkennen. Zij weet de feiten aan de dronken toestand van de jongeman. De procureur vorderde een gevangenisstraf van dertig maanden. L.B. kent op 4 april zijn straf.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.