Jonge vrouw speelt geldezel voor phishingbende die 72-jarige man 25.000 euro lichter maakt en bekoopt dat met een werkstraf

De Brugse vrouw werd in 2021 op Instagram aangesproken door een onbekend persoon die het account ‘Thuiswerk’ gebruikte. Ze werd gevraagd om een rekening bij Argenta aan te maken. Op die rekening zou de onbekende man of vrouw 25.000 euro storten. In ruil mocht A.S. een deel van het geld houden. De vrouw ging in op het voorstel. Op 12 april werd een 72-jarige man uit Ieper opgelicht door een phishingbende voor bijna 25.000 euro. Het geld werd na de oplichting versluisd naar de rekening van A.S.

Wat er daarna met het bedrag gebeurde, is niet duidelijk. A.S. moest zich kort voor de jaarwisseling wel voor de correctionele rechtbank verantwoorden. De procureur wees op haar nog blanco strafblad en vorderde in die omstandigheden 6 maanden cel. De verdediging betwistte de feiten niet. “Mijn cliënte heeft iets heel doms gedaan”, pleitte de advocate van A.S. “Ze was in die periode werkloos en dacht op een onschuldige manier geld te verdienen.” Ook de vrouw zelf nam het woord. “Ik ben naïef geweest”, klonk het. A.S. kreeg uiteindelijk 60 uren werkstraf. Als ze die niet uitvoert, wordt de straf omgezet in 6 maanden cel.