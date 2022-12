Jonge vrouw speelt geldezel voor phishingbende die 72-jarige man 25.000 euro lichter maakt: 6 maanden cel gevraagd

Brugge Vriendin (29) drugsbaron Flor Bressers maand langer in cel

De Nederlandse vriendin van drugsbaron Flor Bressers blijft een maand langer in de cel. Het gerecht verdenkt haar namelijk van lidmaatschap bij de bende van haar vriend. Eerder deze maand verscheen ze een eerste keer voor de raadkamer in Brugge, en die besliste toen om haar een maand langer in voorhechtenis te houden. De vrouw ging in beroep tegen die beslissing, maar die werd donderdag gehandhaafd door de kamer van inbeschuldigingstelling in Gent. Ze blijft nu dus nog een maand langer in de cel.

