Jonge vrouw smokkelt tijdens ongestoord bezoek in gevangenis hasj binnen voor haar vriendje: 10 maanden cel

Middendijk ‘Blinker’ en ‘Stinker’ wordt hersteld: vier jaar durende werken deze zomer van start

De middendijk tussen het Leopoldkanaal en het Schipdonkkanaal - in de volksmond ‘Blinker’ en ‘Stinker’ genoemd - op het grondgebied van Knokke-Heist, Brugge en Damme wordt vanaf augustus 2023 hersteld. Na een dijkbreuk in 2018 werd vastgesteld dat ook overige delen van de middendijk verzwakt zijn. De komende herstellingswerken zullen de veiligheid van de dijk in de toekomst opnieuw moeten garanderen.