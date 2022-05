Jonge Vietnamezen riskeren tot vier jaar cel na dood van 39 landgenoten in koelwagen vanuit Zeebrugge: “Zelfs na het fatale transport bleef hij met mensensmokkel bezig”

Brugge Voormalig buurtcen­trum wordt ontmoe­tings­plek voor Oekraïe­ners, en Irina helpt hen integreren: “Heb zelf drie kindjes, dus ik wéét waar deze mensen mee worstelen”

Het voormalige Mintus-buurtcentrum Van Volden in het hart van Brugge wordt een ontmoetingsplek voor Oekraïense vluchtelingen die in de stad verblijven. In Van Volden kunnen Oekraïners tweewekelijks op woensdag terecht voor informatie en specifieke dienstverlening. En Irina helpt hen daarbij. “Vaak zijn deze mensen gestresseerd en is een bezoek aan een dokter hun eerste vraag”, zegt ze.

