Jonge vandalen geven zichzelf bij politie aan: "Goed dat we weten om wie het gaat”

KIJK. Dompel je onder in een warm bubbelbad vol gist, gerst en hop terwijl je zelf een biertje tapt: eerste 'bierspa’ opent in Brugge

Goed voor de huid én tegen de dorst: in de Hoedenmakersstraat langs de reien in Brugge kan je vanaf vrijdag genieten van een ‘bierspa’. Na Brussel opent Bath & Barley er z'n tweede vestiging. Je dompelt je onder in een bubbelbad van gerst en hop en tapt er tegelijk een pilsje. “We verwachten ons aan een mix van toeristen en Bruggelingen”, zeggen zaakvoerders Louis Raes (39) en Bart De Brabanter (38). We keken binnen.