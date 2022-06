Jonge twintigers openen chocoladewinkel én koffiebar aan Brugges meest gefotografeerde plekje: “Met Nederlands kom je hier niet ver, ons cliënteel bestaat hoofdzakelijk uit toeristen”

Confiserie Crevin is een gekend adresje voor wie houdt van artisanale chocolade. Het aanbod in de zaak is enorm en allemaal vervaardigd in Vlaanderen. Enkel de nougat, ook al zo'n delicatesse, komt uit Luik. “Toen ons oog op deze zaak viel, hebben we geen seconde getwijfeld", zeggen Tibo en Justine. Tibo werkte jarenlang voor Must Eat, de frituur van zijn ouders in Knokke. Justine is eigenlijk opvoedster en houdt die job nog even aan, in combinatie met de nieuwe winkel.