Jonge moeder die pasgeboren baby in vuilniszak op zolder dumpte maand langer in cel: “Ze ontkent de kindermoord”

BruggeClaudia D.C. (23), de jonge moeder die haar pasgeboren baby’tje in een vuilniszak op zolder dumpte, blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de Brugse raadkamer vanmorgen. Haar advocaat had nochtans wel gevraagd om haar onder voorwaarden vrij te laten. “Om principiële redenen”, zegt meester Elise Standaert.

Claudia D.C. (23) wordt verdacht van kindermoord en schuldig verzuim. Ze verscheen dinsdagmorgen voor de eerste keer voor de raadkamer in Brugge. En daar was ze ook zelf aanwezig. Haar advocaat vroeg — tijdens de korte zitting achter gesloten deuren — om haar onder voorwaarden vrij te laten. Maar daar ging de raadkamer niet op in. De jonge mama lag twee dagen in het ziekenhuis en werd daarna naar de ziekenboeg van de gevangenis overgebracht. “Maar ondertussen verblijft ze in een gewone cel”, zegt haar advocaat Elise Standaert. “Ze is mentaal wel nog volop aan het bekomen, uiteraard.”

Compleet verrast

Ze beviel op zondag 1 januari thuis in een woning in de sociale woonwijk Blauwe Poort in Brugge van een meisje. Ze verklaarde aan de politie dat ze zelf helemaal niet wist dat ze zwanger was en dus compleet verrast was. Claudia D.C. zat nochtans in haar stage als studente verpleegkunde. Ook het gezin van haar oom en tante - waar de vrouw al jaren inwoont - had niets opgemerkt.

Het was pas dinsdagavond — twee dagen later dus — dat iemand van het gezin het babylijkje in een vuilniszak op zolder vond en de hulpdiensten verwittigde. Dé hamvraag: werd het kindje levend geboren? De autopsie zou cruciaal worden en bood al snel een antwoord op de vraag. Want volgens de wetsdokter leefde het meisje nog iets meer dan tien minuten.

Of het daarna aan complicaties na de bevalling stierf of de moeder het kindje zelf om het leven bracht, is voorlopig niet duidelijk. Op het eerste gezicht wijst niets op dat tweede scenario, maar het autopsieverslag is nog niet definitief. “Mijn cliënte ontkent de kindermoord alleszins. Zij blijft erbij dat ze haar kindje zelf niets heeft aangedaan”, aldus meester Standaert.

