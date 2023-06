Jonge dolfijn Ori sterft in Boudewijn Seapark: 30ste dolfijn die in dolfinarium overlijdt

Zwevezele/Brugge Motorbende die ex-lid gruwelijk bewerkte met bunsenbran­der, staat voor rechter: “Wat hij deed is echt ‘not done’”

Vijf jaar nadat ze een ex-maat gruwelijk toetakelden, staan 15 leden van motorbende No Surrender MC uit Zwevezele maandag voor de rechter. Ze ontvoerden de 51-jarige Bruggeling in 2018. De man werd afgeranseld en bewerkt met een bunsenbrander, om nadien voor dood achtergelaten te worden op een afgelegen industrieterrein. De reden voor de strafexpeditie? Even leek het erop dat hij te veel gepraat had tegen leden van een andere ‘chapter’. Maar uiteindelijk bleek iets anders te spelen.