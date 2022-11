Jarenlang aan gerestaureerd, nu kan je ook echt logeren in Huis Billiet

Sint-Kruis Bewakings­beel­den tonen hoe inbrekers telefoon­win­kel binnenslui­pen vlak voor schietinci­dent in Brugge: “Schade kan oplopen tot 20.000 euro”

Luttele uren voor zaterdagochtend in Brugge een schietincident ontstond tussen de politie en enkele inbrekers, sloegen die laatste brutaal toe in een nabijgelegen telefoonshop. Vier daders sloegen er de vitrine stuk en slopen de winkel binnen, als paracommando's over de grond om het alarm te omzeilen. “Ze moeten op voorverkenning zijn gekomen”, denkt zaakvoerder Maxime Willems, die de schade mogelijk tot 20.000 euro ziet oplopen. Bekijk de bewakingsbeelden van de inbraak hieronder.

