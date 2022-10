Jaar cel na vondst van drie kilo cannabis in kartonnen doos achter garagebox

Brugge ‘Niet thuis? Licht aan!’... Neen, dat promoten ze in Brugge niet meer om inbraken te vermijden: “Moeilijk om dat in een energiecri­sis te vragen”

“Het zou vreemd zijn om mensen te vragen hun licht aan te steken, terwijl er zó hard de nadruk wordt gelegd op energiezuinig leven”, zegt de preventieadviseur van de politie en stad Brugge. En dus zullen we, in tegenstelling tot vorig jaar, de boodschap ‘Niet thuis? Licht aan!’ dit keer niet in het straatbeeld of op broodzakken zien. Hoe we inbrekers dan wel te slim af kunnen zijn? Preventieadviseur Kasper geeft enkele duurzame alternatieven.

10 oktober