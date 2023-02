Jaar cel met uitstel voor inbreker die in slaap valt in kledingwinkel

De Brugse politie werd op 6 december vorig jaar in het holst van de nacht opgeroepen voor een inbraak in de winkel Clothes Company in het station van Brugge. Groot was hun verbazing toen ze de inbreker in de winkel aantroffen, slapend op een hoopje kledij. De Tunesiër Atef S. (22) wilde 195 euro cash geld en een sjaal stelen, maar kwam dus niet ver. “Wellicht was hij moe van de inspanning”, sneerde procureur Jochen van Aalst. Verder onderzoek bracht aan het licht dat Atef S. diezelfde nacht ook al had proberen inbreken in een nabijgelegen tankstation. De procureur vorderde een jaar cel met uitstel.