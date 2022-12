“Ja, we zijn zwakke weggebruikers. Maar ook voor ons gelden de verkeersregels”: Brugse Fietsersbond roept op tot actie nadat helft van fietsers niet in orde blijkt bij grote controle

Brugge Jarenlang aan gerestau­reerd, nu kan je ook echt logeren in Huis Billiet

Vanaf 1 december kan je in Brugge logeren in de gloednieuwe b&b Huis Billiet. Overnachten in dit beschermd monument is oprecht genieten van een architecturale parel van de gerenommeerde modernistische architect Huib Hoste.

