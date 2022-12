“Ja, we zijn zwakke weggebruikers. Maar ook voor ons gelden de verkeersregels”: Brugse Fietsersbond roept op tot actie nadat helft van fietsers niet in orde blijkt bij controle

Brugge/Oostkamp/Damme 36 maanden cel voor ‘atypische’ dief die ook brieven en postpakket­ten steelt

Een 55-jarige Bruggeling heeft 18 maanden cel gekregen voor een hele reeks diefstallen in Brugge, Damme en Oostkamp. In een ander gelijkaardig dossier werden de voorwaarden van D.R. ingetrokken, waardoor hij erbovenop nog eens 18 maanden effectief kreeg. De verdediging had vergeefs de vrijspraak gevraagd.

