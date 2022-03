IVBO haalt nog lang niet streefcijfer om afval per huishouden te doen dalen en houdt steekproeven, al doen twee gemeenten het opvallend beter dan de rest

De OVAM-restafvaldoelstelling voor IVBO situeert zich op gemiddeld 169 kg per inwoner per jaar. De restafvalcijfers moeten dus nog aanzienlijk dalen. De IVBO restafvalcijfers tonen een daling van 213 kg per inwoner in 2020 naar 200 kg. Deze daling is een gevolg van het invoeren van de nieuwe blauwe zak in april 2021 waardoor er veel meer verpakkingsafval vanuit de restafvalzak naar de blauwe PMD-zak verhuisde. Daarnaast zijn ook een aantal gemeenten in 2021 begonnen met het apart ophalen van het bedrijfsafval.