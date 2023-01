IVBO haalde 120 ton asbest op in 2022: “Deze sluipende moordenaar is een gevaar voor de volksgezondheid”

Brugge/OmmelandIn heel wat huizen en tuinen in Vlaanderen vind je nog asbesthoudende materialen. IVBO is, met steun van de Vlaamse Overheid en OVAM, op 1 september 2022 gestart met een ophaling aan huis van grotere hoeveelheden asbestafval. En met succes, want sinds de start van het project maakten heel wat inwoners in Brugge en Ommeland gebruik van deze dienst. IVBO haalde sinds september 120 ton asbest aan huis op.

IVBO haalde sinds september 120 ton asbest op bij 83 adressen in de regio. Dit asbestmateriaal wordt door een gespecialiseerde firma opgeslagen en op een veilige manier verwerkt. De asbestophaling van IVBO loopt nog tot eind augustus 2025. IVBO heeft voor dit project de ambitieuze doelstelling vooropgesteld om tegen dan 2.800 huishoudens te helpen en 2.100 ton asbest in te zamelen. Tegen 2040 willen de Vlaamse overheid en OVAM Vlaanderen asbestvrij maken. “Deze ‘sluipende moordenaar’ is een gevaar voor de volksgezondheid in al onze woningen. Met deze ophalingen aan huis wil IVBO het voor iedereen gemakkelijker maken om zich te verlossen van dit giftig goedje”, zegt de voorzitter van de raad van bestuur van IVBO Minou Esquet.

De ophalingen aan huis gaat om asbest in de vorm van golfplaten of leien van woningen en bijgebouwen (garage, tuinhuis,…). Maar asbest zit niet alleen in de bekende golfplaten en afvoerpijpen maar ook in vensterdorpel, onderdakplaten, bloembakken, gevelleien, imitatiemarmer, vloertegel, afdichtingskoord enzovoort.

Recyclagepark

Daarbovenop is het ook nog mogelijk om kleine hoeveelheden asbest naar het recyclagepark van je stad of gemeente te brengen. Daarvoor moet je je asbestafval in een luchtdichte, doorzichtige zak verpakken. Op die manier werd er bij onze recyclageparken het laatste kwartaal ook nog eens zo'n 78 ton asbest binnengebracht. Dat maakt in het totaal 198 ton.

Via het klantenportaal van IVBO kan je beschermingsmateriaal en ophalingen aanvragen.

