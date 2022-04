Is tiende editie van accordeonfestival Airbag ook de laatste? “We denken na over vernieuwing”

Brugge Nooddorp voor Oekraïense vluchtelin­gen in Brugse regio? “Voorlopig twee locaties aangeduid”

Als dat nodig zou blijken, dan komt er ook in de ruime Brugse regio een nooddorp voor Oekraïense vluchtelingen. In Mechelen wordt op dit moment al aan zo'n nooddorp gebouwd. Ook in Antwerpen zijn er al plannen.

29 maart