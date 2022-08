Is dit terras te kleurrijk voor Brugge? Nina moet meubilair van La Casita vervangen: “Mensen worden er nochtans vrolijk van”

BruggeHet ziet ernaar uit dat de binnenstad van Brugge er binnenkort iets minder kleurrijk uit zal zien. De rode, blauwe, gele witte en groene terrasstoelen van horecazaak La Casita, in de schaduw van de Sint-Salvatorskathedraal, krijgen een neutrale kleur. Uitbaatster Nina Corty staat al met de verfborstel in de hand, maar niet van harte. “Door dat stadsreglement dreigt het karakter van mijn zaak te verdwijnen.”

Geel, groen, blauw en rood: het kleurenpallet van het terras van La Casita is divers én valt al jaren in de smaak. Zowel Bruggelingen als toeristen nemen er graag plaats, het uitzicht op de Sint-Salvatorskathedraal krijgen ze er gratis bij. Nu dreigt het wellicht kleurrijkste terras van Brugge er binnenkort noodgedwongen anders uit te zien. Na een klacht stuurde de stad Brugge een brief richting uitbaatster Nina Corty met de vraag het meubilair te vervangen of herschilderen in vijf opgelegde kleuren, hoofdzakelijk beigetinten en zwart.

Nina Corty stond dinsdagmiddag al met de verfborstel klaar om aan de schilderwerken te beginnen. Pas na een telefoontje van Annick Lambrecht (Vooruit) - die geen begrip heeft voor de vraag van de stad en wil proberen tot een oplossing te komen - borg ze die opnieuw op. Althans voorlopig, want het is uiteindelijk het stadsbestuur dat zal oordelen. Ook bij andere horeca-uitbaters in Brugge leeft het thema heel erg. “Sowieso is het spijtig”, vindt Corty. “Het terras brengt wat kleur in de stad en mensen worden er vrolijk van. Bovendien nemen dergelijke reglementen het ondernemerschap weg. Ook het karakter van een zaak dreigt op die manier te verdwijnen. Ik hoop dus dat er een oplossing uit de bus valt.”

Volledig scherm La casita te Brugge moet de stoeltjes herschilderen in een goedgekeurde kleur © Benny Proot

Groene stoelen

De brief is des te opvallender, omdat Brugge zélf honderden groene stoelen in het straatbeeld heeft gezet. Met succes overigens, want de stoelen zijn erg populair bij bewoners en bezoekers. “Maar die zijn eenduidig van kleur en staan vooral los van het terrasreglement”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Ik begrijp haar reactie, maar in dit geval kunnen we geen uitzondering toelaten. Het reglement vermeldt duidelijk welke kleuren gebruikt mogen worden. Als La Casita een kleurrijk terras zou mogen zetten, zouden we dat voor elk terras in de stad moeten toelaten en dat kan helaas niet”, aldus De fauw, die wel benadrukt dat ze de uitbaatster de nodige tijd geven om de veranderingen door te voeren.

Volledig scherm La Casita te Brugge moet de stoeltjes herschilderen in een goedgekeurde kleur © Benny Proot

Volledig scherm La Casita te Brugge moet de stoeltjes herschilderen in een goedgekeurde kleur © Benny Proot

Volledig scherm Uitbaatster Nina Corty. © Benny Proot

