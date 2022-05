“Is dit echt aan het gebeuren?” StuBru-presentatrice Eva De Roo in shock nadat luisteraar Rolling Stones met The Beatles verwart

Brugge Smeden­straat krijgt er straks een winkel vol LEGO bij: “Dit maakt winkelen in Brugge tot een nieuwe beleving”

Er komt - waarschijnlijk in september - een nieuwe winkel in de Smedenstraat bij. In het pand van Parfumerie Liberty’s opent een winkel vol LEGO-speelgoed. Géén flagshipstore zoals in steden als Amsterdam, Londen en Brussel, maar een zogenaamde monobrandstore. Dat is goed nieuws, meent ook het Brugse stadsbestuur. “Een fijne nieuwkomer voor deze straat”, zegt schepen Franky Demon (CD&V).

11 mei