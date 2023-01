Internering voor dertiger die 17-jarig meisje probeerde te verleiden tot afspraakje in privésauna

BRUGGE Oudejaar­seve­nt in OWLA werd voltreffer

Evenementenhal OWLA, die gevestigd is in de voormalige Heilige Familiekerk in het Bilkske, organiseerde zaterdagavond een oudejaarsevent. Na een uitgebreid diner volgde een optreden van de tributeband Boney M. Xperience en zorgde dj’s Sven Ornelis en Steve voor heel wat sfeer.

1 januari