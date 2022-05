Internationale yogadag in tuin van Sint-Godelieveabdij in Brugge

In samenwerking met 9 Brugse yoga-aanbieders, Joke, Yoga Aura Aha, Frederic Vanderschaeghe, Karel, Linda Verplancke, Yogaschool TRIKON, Jochen Snick, Yoga Nirmla, Esthetiek en Energie5, brengt de stad de internationale yogadag twee dagen vroeger dan de rest van de wereld naar zijn burgers. “We houden yogadag bewust op een zondag in het weekend en niet op een weekdag”, zegt schepen van Sport Franky Demon (CD&V). “Een zondag is de ideale dag om tot rust te komen en te ontspannen en je lichaam in balans te brengen.”

Locatie is de tuin van de Sint-Godelieveabdij, die in de toekomst veel vaker toegankelijk zal worden. Deelname is volledig gratis, maar je dient wel vooraf in te schrijven. De sessies gaan door van 9 tot 17 uur en bieden voor elke leeftijd en elk niveau wat wils. Beginners, gevorderden, ouders met hun kind: iedereen vindt zeker en vast zijn gading in het programma. Inschrijven kan via https://www.brugge.be/internationale-yogadag.