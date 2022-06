Internationaal vermaarde kunstenares Otobong Nkanga exposeert hele zomer lang in Sint-Janshospitaal: “Wat een eer!”

Brugge Gerechte­lijk onderzoek naar dood van baby: politie houdt hele dag reconstruc­tie in kinderop­vang

Een leger aan politiemensen is zaterdag urenlang in de weer geweest in het Brugse kinderdagverblijf Hermelijn. Speurders hielden er een reconstructie in het kader van een gerechtelijk onderzoek naar de dood van een baby. Het kind stierf in maart dit jaar in het ziekenhuis, maar het gerecht wil onderzoeken of er iets fout liep in de crèche waar het verbleef. “Wij zijn met alles in orde, maar verlenen onze volledige medewerking”, klinkt het bij Hermelijn.

20 juni