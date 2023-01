Inschrijvingen voor de zesde Great Bruges Marathon gestart

Brugge IN BEELD. 2 nieuwe bruggen, 4 jaar werken en 42 miljoen euro: ambitieuze plannen voor Steenbrug­ge­brug lokken massa geïnteres­seer­den naar infomarkt

Tijdens een infomarkt in het parochiaal centrum van Steenbrugge zijn de definitieve plannen voor de twee nieuwe bruggen over het kanaal Gent-Oostende ontvouwd. Zoals bekend zullen de werken net na de zomer van 2023 starten, als er tenminste geen tegenkanting meer komt én als er een aannemer is aangesteld. De kostprijs is met 42 miljoen euro niet min, de verwachte hinder ook niet.

25 januari