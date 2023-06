Inbreker maakt gat in muur van tankstation en maakt buit van meer dan 1.000 euro: 180 uren werkstraf

Een inbreker maakte op 8 juni vorig jaar met een moker en hamer een gat in een muur aan de achterzijde van een Esso-tankstation in Oostende. Hij wist op die manier toegang te krijgen tot de burelen. Met een slijpschijf brak hij er de kluis open, om vervolgens de vlucht te nemen met 632 euro cash geld en 663 euro tabakswaren. Op camerabeelden was te zien dat de verdachte een pet op had en wegvluchtte in een Audi.