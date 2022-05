In recordtijd toveren Sofie en Kevin ontbijtzaak om tot lunch- en aperobar: “Het kriebelde om samen aan dit avontuur te beginnen”

Sofie Wimme en Kevin Koekelbergh hebben hun sporen in de Brugse horeca al verdiend. Sofie baatte vijftien jaar lang de tearoom Salé et Sucré in de Geldmuntstraat uit, tot ze vijf jaar geleden met Margritt begon. “Na twintig jaar tearoom wilde ik me eens wagen aan iets anders, iets nieuws”, vertelt ze. Kevin Koekelbergh werkt al van zijn zestiende in de horeca. Eerst in bekende uitgaanszaken zoals De Vuurmolen en de Ma Rica Rokk, om op zijn 26ste met tapasbar Cookies in De Garre, het kleine steegje, te beginnen. De voorbije jaren blies hij, samen met Thierry Strypsteen, brasserie Molenhuis nieuw leven in. En mét succes.