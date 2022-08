In kinderdagverblijf De Kleine Wereld slapen de kinderen af en toe gewoon buiten: “Ze slapen dieper en beter”

Het concept is afkomstig uit de Scandinavische landen. Daar laten ze kinderen in de opvang geregeld buiten slapen, wat het welbevinden én slaapcomfort van het kind bevordert. “De kinderen slapen opvallend goed buiten en worden uitgerust wakker”, zegt Mintus-voorzitter Pablo Annys (Vooruit). In De Kleine Wereld zijn de bevindingen na de eerste maanden van het (proef)project, bijzonder positief. “Zeker in deze warme zomer is het fijn voor de kindjes om buiten te slapen. Ze slapen sneller en dieper, zo leert ons het project. Daar gaan we dus heel graag mee door”, vult pedagogisch coach Willemijn Van Trigt aan.