“In enkele minuten tijd alles verloren”: Ghislain (56) dag na zware brand nog steeds onder de indruk

“Matroesj­ka's in het echt, waarbij meisjes zelfs met riem werden geslagen”: tot 8 jaar cel gevorderd voor zware uitbuiting van prostitu­ees

Ze zou in België als poetsvrouw kunnen beginnen, maar eenmaal aangekomen werd een 26-jarige Roemeense vrouw opgesloten in een Brugse hotelkamer om zich te prostitueren. Als ze zich verzette, werd ze afgeranseld. “Dit is het zwaarste dossier in jaren”, stelde de procureur, die tot 8 jaar cel vorderde voor de beklaagden. Een uitzondering was het echter niet, want ook in een prostitutiebar in Brugge zouden walgelijke dingen gebeurd zijn.