In de omgeving van ‘het stille Brugge’ zijn ze gedaver van honderden bussen beu: “We plannen ultiem teken van protest”

Brugge Brugse politie neemt vuurwerk in beslag tussen 10.000 feestvier­ders, waar ze relatief rustige overgang beleven: “Vooral overlast met dronken personen in uitgaans­buurt”

De overgang van oud naar nieuw in Brugge is zonder grote incidenten verlopen. In de loop van de avond en nacht moest de politie wel verschillende mensen bestuurlijk oppakken wegens openbare dronkenschap en het verstoren van de openbare orde. Op ‘t Zand nam de politie ook vuurwerk in beslag.

1 januari