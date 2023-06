IN BEELD. Watergevecht op de speelplaats van Sint-Leo Hemelsdaele: “Toch niet hetzelfde als in de reien springen”

15de editie Brugs Bierfesti­val officieel geopend: “We verwachten dat er 100.000 consump­ties geserveerd worden tijdens deze tweedaagse”

Dit weekend is Brugge opnieuw het mekka voor de bierliefhebbers want in het BMMC op het Beursplein heeft de 15de editie van het Brugs Bierfestival plaats. 80 brouwerijen en bierfirma’s geven je de kans om 500 verschillende bieren te proeven. Speciale gasten tijdens de officiële opening waren Marijn De Valck en Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V).