IN BEELD. Sinterklaas hartelijk onthaald in Brugse binnenstad: “Ondanks het minder goede weer staan hier massaal veel kinderen”

Brugge Ho ho ho! Daar is de pop-up kerstwin­kel in de Brugse binnenstad weer: “Of die enorme kerstman­nen verkocht worden? Zeker en vast!”

Kerstmannen tot 2 meter hoog, 49 verschillende kleuren kerstballen en decoratie in alle maten en vormen: je kan het zo gek niet bedenken of je vindt het in de pop-up winkel Christmas World in de Steenstraat. Benny Vanroy (58) brengt voor het zesde jaar Kerstmis naar de Brugse binnenstad. “Of het niet vroeg is voor kerstinkopen? Aan het koopgedrag van de mensen te zien niet, neen.” De winkel is wel wat kleiner geworden, en daar blijkt Vanroy verschillende redenen voor te hebben. Wij traden binnen in het kerstwalhalla.

15 november