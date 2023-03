IN BEELD. Recordaantal wagens en veel volk langs parcours voor Brugse carnavalstoet

Brugse Veri­tas-win­kel werd volledig vernieuwd: “Deze stad is heel belangrijk voor ons”

Zaterdag heropende Veritas de deuren van zijn vernieuwde winkel in Brugge. De Belgische mode-en accessoire expert bouwde het historisch pand in de Steenstraat om tot een nieuwe flagshipstore waarin inspiratie centraal staat. “Naast toeristen komen hier veel vaste klanten uit de regio over de vloer”, zegt zelfstandig uitbater Frank Merckx (59).