IN BEELD. Legendarisch Brugs danscafé B-IN wordt ‘Lio’s’: restaurant, terras én feestzaal in één. “Zonovergoten zitplaatsen aan het water zijn hier dé troef”

Zakenpartners Jan Vancanneyt en Pieter Buysse zijn geen onbekenden in de horeca in Brugge. Ze baten samen ook al restaurant Cookies in De Garre en café d’Hemel en D’Helle in de Kuipersstraat uit. Pieter Buysse is bovendien de zaakvoerder van Punta Est, het café met misschien wel het meest zonovergoten terras van Brugge. Die zon zal je straks ook in overvloed vinden in Lio’s, de nieuwe naam voor de vroegere B-IN.