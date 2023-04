IN BEELD. Genieten geblazen aan zee tijdens eerste zonnige dagen in lange tijd

Rotweer zadelt organisa­tie Rondefeest in Brugge op met kater: “80 tot 90 procent van gemaakte kosten zal betaald moeten worden”

Het had een perfecte opwarmer moeten worden voor de start van De Ronde op de Markt van Brugge. Het Comité voor Initiatief was al enkele maanden bezig met de intensieve voorbereidingen voor de muzikale avond die letter en figuurlijk in het water valt. We zochten voorzitter Filip De Craemer op voor een eerste reactie op de annulatie. “Dit heeft ook voor onze vereniging zware financiële gevolgen.”