IN BEELD. En óf we de Brugse Meifoor gemist hebben

Brugge Glas te veel op om te rijden of niet? Eerst even blazen in openbare parkings: “De eerste resultaten blijken uitstekend”

In de openbare parkings Biekorf en Zand en aan sport- en fuifzaal Daverlo in Brugge vind je sinds kort alcolabs. Dat zijn toestellen die met een blaastest aangeven hoeveel promille alcohol er in je bloed zit. “Als we ook maar één ongeval kunnen vermijden, is het de investering waard”, zegt schepen Mathijs Goderis. En na een paar dagen is al een positieve tendens te zien.

3 mei