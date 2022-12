IN BEELD. Burg in Brugge ligt bezaaid met groene bladeren

BRUGGE Dansate­lier in unieke decor van tentoon­stel­ling ‘Oog in oog met de Dood’

Dit weekend organiseerde choreograaf en danser Seppe Baeyens van Atelier Leon een dansatelier met 2 keer twintig mensen van alle leeftijden en achtergronden. Baeyens nodigde hen uit om zich uit te drukken via dans en beweging, los van bestaande rolpatronen. Langzaam maar zeker ontstonden er nieuwe relaties en dynamieken. Het atelier, dat kaderde in de 15de editie van December Dance, had plaats in het unieke decor van de expositie ‘Oog in oog met de Dood’ in het Brugse Sint-Janshospitaal

11 december