IN BEELD. Brugge is dit weekend opnieuw in de ban van het Venetiaanse carnaval: “Mijn moeder heeft 6 maanden gewerkt aan onze 2 kostuums”

BRUGGEDe Breydelstad doet dit weekend zijn bijnaam van ‘Venetië van het Noorden’ extra veel eer aan. Een 60-koppig gezelschap met kleurrijke Venetiaanse kostuums flaneert er door het centrum. “Voor ons is dit een opwarming, want volgende week vertrekken we voor negen dagen naar Venetië zelf”, zegt Pieter Vandermeesch (40) uit Ardooie, die samen met zijn moeder Anita Vanhille (65) voor de vijfde keer present is tijdens Costumés in Brugge.

Het is de Brugse Rita Peers (71), zaakvoerster van Den Elder, die in 2015 voor de eerste keer Venetiaanse kostuums naar de stad haalde tijdens de braderie, toen ze voorzitster was van de handelsgebuurtekring Langestraat-Hoogstraat. Het jaar erop werden ze uitgenodigd door de hotels. “Ze kwamen met een groep en hadden als verrassing een kostuum bij voor mij. Ik stapte mee op met hen en zo is mijn passie ontstaan. Elk jaar moet je een ander kostuum dragen. Dit keer heeft een vriendin van me een bruidskleed uit Indonesië bewerkt”, vertelt Rita die de voorbije weken gecontacteerd werd door touroperators uit Zwitserland en Frankrijk. “Voor het toerisme is het een goede zaak, want er komen mensen speciaal naar Brugge voor dit event.”

Volledig scherm Het was de Brugse Rita Peers die de Venetiaanse kostuums voor het eerst naar Brugge haalde. © Filip Vanden Berghe

Moeder en zoon

Ook West-Vlamingen Pieter en Anita zijn sinds enkele jaren gebeten door de microbe van het Venetiaans carnaval. “Het zal ondertussen de tiende keer zijn dat we volgende week meestappen in het carnaval in Venetië. Dat is daar echt indrukwekkend, want iedereen loopt er rond in een kostuum en we hebben ook al vrienden gemaakt.”

Mama Anita heeft zes maanden gewerkt aan de twee kostuums die dit jaar gebaseerd zijn op de ‘doge’, het vroegere Venetiaanse staatshoofd. “Voor ons is het plezant dat we onze nieuwe creaties kunnen uitproberen in Brugge en we zien dan ook hoe de mensen erop reageren. We investeren enkele honderden euro’s in de stof en de accessoires en dan zijn er nog de ettelijke uren handwerk”, zegt Pieter enthousiast.

Volledig scherm Pieter Vandermeesch en zijn moeder Anita Vanhille vertrekken volgende week opnieuw naar Venetië. © Benny Proot

Voor de Luikse Carolina (32) is het de derde keer dat ze present is op Costumés in Brugge. “Enkele jaren geleden zag ik die kostuums en ik kreeg plots ook zin om daaraan deel te nemen. Het was eigenlijk een bevlieging die ondertussen een passie werd. Volgende week ga ik voor de vijfde keer naar het carnaval in Venetië zelf. Het handgemaakte kostuum dat ik dit jaar draag, heb ik gekocht van iemand.”

Kasseien

Marylène (60) uit Braine-l’Alleud was aanvankelijk fotografe bij de Costumés, maar nu heeft ze duidelijk de smaak te pakken aan de andere kant. “Voor mij is het de eerste keer dat ik meeloop in Brugge. Het geeft een enorme voldoening als je ziet hoe de mensen genieten van onze kostuums en ook de kinderen zijn enorm onder de indruk. Het weer is ideaal vandaag (zaterdag, red.), want we hebben ook al met masker en kostuum gewandeld bij 30 graden en dat is lastig.” En dan zijn er nog de Brugse kasseien... “Maar we dragen geen hoge hakken”, lacht Carolina.

Volledig scherm De Luikse Carolina (32) is voor de 3de keer present op Costumés in Brugge. © Benny Proot

Promotie voor Brugge

Het is de vierde keer dat het Brugs Handelscentrum zijn schouders onder dit event zet. Voorzitter Dirk Vanhegen glundert als hij ziet dat het ook dit jaar een voltreffer zal worden. “Het is een stukje authentieke beleving. We zijn de vrijwilligers heel dankbaar die veel tijd stoppen in de creatie van een nieuw kostuum. We verwelkomen ook enkele Italianen onder de deelnemers. Het is een mooie promotie voor Brugge en het lokt natuurlijk ook extra volk naar de winkelstraten.”

Zaterdagmorgen werd het gezelschap ontvangen op de Burg door burgemeester Dirk De fauw (CD&V) en schepen Pablo Annys (Vooruit). Vanaf 14 uur is er een stoet die een traject volgt langs de Markt, Geldmuntstraat, Noordzandstraat, ‘t Zand, Zuidzandstraat, Sint-Salvatorskerkhof en Steenstraat. De Brugse koetsiers zullen de parade ondersteunen. Op zondag kan je de kostuums ook een hele dag lang bewonderen in een 30-tal straten van het centrum.

Volledig scherm De West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé was onder de indruk van het event. © Filip Vanden Berghe

Volledig scherm Het gezelschap werd verwelkomd door burgemeester Dirk De fauw en schepen Pablo Annys. © Filip Vanden Berghe

