IN BEELD. Basisschool zwaait directeur Dries uit met persconferentie in Cercle-groene kleur

Zeebrugge Brand krijgt zaakvoer­ders rooftopres­tau­rant Njord niet klein: “Herstel­lings­wer­ken zijn volop bezig. We hebben goede hoop dat zomersei­zoen te redden valt”

Anderhalve week na de brand in rooftoprestaurant Njord in Zeebrugge, zijn de herstellingswerken volop bezig. “Alle aannemers stellen alles in het werk om de werken zo snel als mogelijk klaar te hebben. Ik heb goede hoop dat het zomerseizoen nog te redden valt”, zegt uitbater David Dendooven.

21 juni