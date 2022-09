Imposant schip MSC Virtuosa vaart voortaan op Zeebrugge en laat er zelfs wintercruises starten: “Voor Belgen is dit de ideale manier om deze vorm van reizen te leren kennen”

Brugge Grootste collectie aan lakenloden uit Brugge gevonden op plaats waar parking ’t Zand is uitgebreid: “Vlaams laken uit onze stad veroverde de wereld”

“Wie had ooit gedacht dat de grootste collectie middeleeuwse lakenloden uit Brugge en ver daarbuiten verborgen lag onder de plaats waar we oliebollen eten of op de rups zitten?” In Brugge zijn ze verwonderd, maar ook apetrots op de ontdekking die archeologen tijdens de bouw van de uitbreiding van parking ’t Zand onder het Albertpark deden. “Eindelijk is er bewijs dat we de lakenhoofdstad van de wereld waren.”

19 september