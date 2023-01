Ieperling heeft in zijn boek ‘Het oud verhaal van Vlaanderen’ wel aandacht voor Jan Breydel: “Tom Waes mocht gerust bij mij aankloppen”

Ieper/Brugge“Ik heb heel wat historische namen rond de Guldensporenslag niet horen vallen in de tv-aflevering van Tom Waes, namen die ik wel heb opgenomen in mijn boeken.” Amateurhistoricus Ivan Vanherpe (66) uit Ieper volgt met volle aandacht de reeks ‘Het verhaal van Vlaanderen’, vooral omdat hij een werk schreef met dezelfde titel. Volgens de auteur is zijn boek het enige naslagwerk dat de Vlaamse geschiedenis op een chronologisch manier weergeeft.

Veel mensen houden van geschiedenis, maar slechts weinigen doen dat op de manier waarop Ivan Vanherpe dat doet. De man pende, na heel wat opzoekingswerk, de 10-delige boekenreeks ‘De Kronieken van de Westhoek’ en al enkel delen van de ‘Grote Kroniek van Ieper’ neer. Het zijn chronologische werken over de geschiedenis van Ieper, de Westhoek en bij uitbreiding heel Vlaanderen. Het 9de boek van zijn Kronieken draagt de titel ‘Het oud verhaal van Vlaanderen’. “Tom Waes doet net hetzelfde van wat ik al jaren doe, maar in boekvorm kan je uiteraard veel uitgebreider gaan”, zegt Ivan. In zijn boek handelt een hoofdstuk over de periode rond de Guldensporenslag, die ruim aanbod kwam in de laatste aflevering van de tv-reeks van Tom Waes. Net als veel geschiedenisaanhangers zat Ivan zondagavond te wachten tot de naam Jan Breydel opdook. Tevergeefs echter. “Vreemd dat Tom Waes die man negeerde, want het is toch iemand die tot de verbeelding spreekt”, aldus de auteur.

Mes tussen de ribben

In zijn boek schrijft de Ieperling het volgende over Jan Breydel: “De in Brugge bekende vleeshouwer Jan Breydel gaat een pint drinken in de gelagkamer van het kasteel van Male. Deze voormalige burg van de graven van Vlaanderen is door Filips de Schone in leen gegeven aan zijn adept Robert L’ Espinoy. De kastelein van de nieuwe eigenaar heeft een deel van het gebouw ingericht als herberg. Breydel bestelt er een kan bier en terwijl hij zijn kroes ledigt hoort hij een van de bedienden zeer denigrerende taal over de Bruggelingen rondstrooien. Die verwijt hen nietsnutten en oproerkraaiers te zijn. Breydel beschikt blijkbaar over een kort lontje en gaat er verbaal tegenaan. Van woorden komt het echter tot daden want op het eind van de discussie steekt hij die knecht effectief neer. Een mes tussen de ribben. De caféruzie is nu compleet. De kastelein probeert Jan Breydel vast te grijpen. Iets wat hem niet lukt want onze vleeshouwer is echt wel een beer van een vent. Wat later staan beide kampen in dat kasteel van Male lijnrecht tegenover elkaar en vechten voor- en tegenstanders dat het stuift. De uit de hand gelopen ruzie is ondertussen al doorgedrongen tot in de binnenstad.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm 'De Bruggelingen keren zegevierend terug van de Guldensporenslag' (1893-1900) van Albrecht De Vriendt.' Auteur van geschiedenisboeken miste heel wat namen in de aflevering 'Het verhaal van Vlaanderen' over de slag. © © MSKA

“Op geen tijd staan er 700 Bruggelingen onder leiding van tempelier en ridder Willem van Bornem klaar om hun stadsgenoten te gaan helpen in Male. Het spel eindigt met een totale liquidatie van de leliaards daar in de taverne ‘van Male’. De actie brengt Jan Breydel dichterbij Pieter de Coninck. Voortaan ligt de macht te Brugge in de handen van dit krachtdadig duo. Breydel en de Coninck wensen niets liever dan dat heel Vlaanderen zich bij hen zal aansluiten en dat de klauwaards een aanvoerder mogen vinden met wie ze tegen de Fransen ten strijde kunnen trekken. Samen met Jan van Namen en Gwijde van Namen komen ze uit bij hun neef Willem van Gulik, een van de meest wakkere kleinzonen van de graaf.”

Brugse Klauwaards

“Pieter de Coninck gaat Willem opwachten aan de Vlaamse grens en daarna doen ze samen hun blijde intrede in Brugge dat nu wel helemaal de Vlaamse zaak lijkt toegedaan te zijn. De Bruggelingen zien het met plezier gebeuren dat Damme en Aardenburg hun afgevaardigden sturen om Willem van Gulik hun medewerking te verlenen. Het duurt niet lang vooraleer de Brugse klauwaards in actie schieten. Onder aanvoering van hun grafelijke jongeman (van Gulik) steken ze het kasteel van Sijsele in brand omdat de eigenaar ervan zich al eerder geout heeft als een fanatiek voorstander van het Frans gezag. Daarna trekken ze naar Male waar ze met 700 kloeke en gewapende mannen stormenderhand het kasteel innemen. Geen enkele Fransman die zich daar in veiligheid wilde brengen overleeft de raid van de Bruggelingen.”

Gwijde van Dampierre

Dat de naam Jan Breydel tot de verbeelding spreekt, blijkt ook uit de statistieken van de website van de auteur, waar veel van zijn schrijfsels te raadplegen zijn. “Afgelopen maandag kreeg ik in 4 uur tijd al 82 bezoekers, waarvan er 22 naar Jan Breydel op zoek gingen. De avond van de uitzending zelf, bezochten 199 bezoekers mijn site. Ook daarvan tikten er een deel de naam van Jan Breydel aan, maar er waren er ook die meer wilden weten over Gwijde van Dampierre. Dat is eveneens een belangrijke figuur die niet aan bod kwam bij Waes. Mensen die meer willen weten over de Guldensporenslag, maar ook over de geschiedenis van Vlaanderen kunnen gerust mijn boeken eens lezen. Jammer dat Tom Waes dat niet deed, misschien was mijn werk van nut geweest voor zijn programma (lacht).” Ivan is wel blij dat de stad Ieper aan bod kwam in de laatste aflevering van het ‘Verhaal van Vlaanderen’. We zagen daarbij Hannelore Franck van het Yper Museum uitleg geven over de sociale verhoudingen in middeleeuwse metropolen als Brugge of Ieper. “En ook draak Margriet kwam goed in beeld, want mij wel blij stemde, want in de draak zit een tweet van mij”, aldus nog Ivan.

