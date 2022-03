Iconische driesterrenzaak De Karmeliet die (even) heropent, daar wil ook chef Geert Van Hecke bij zijn: “Ik was benieuwd of schilderijen van toen er nog hangen”

Brugge Meubelzaak Dumpi Mart bestaat 50 jaar en Lucienne (86) waakt nog altijd over het levenswerk van haar man zaliger: “Niemand wist Sint-Kruis liggen, tot ze de naam Dumpi Mart uitspraken”

“Op de openingsavond in 1972 viel de elektriciteit uit. Gelukkig is dat geen slecht voorteken geweest.” Lucienne Vandenkerkhoven (86) en de familie De Jonckheere kijken vandaag, dag op dag 50 jaar na de opening, terug op een halve eeuw Dumpi Mart. Nog altijd een winkelcentrum van ruim 360 meter lang, al neemt de meubelzaak er niet zo’n grote ruimte meer in als vroeger.

