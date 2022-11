Hulpverleningszone 1 zoekt ontwerper-aannemer voor nieuwe brandweerkazerne van 25 miljoen euro in Brugge

De brandweer in Brugge is vandaag gehuisvest in twee kazernes. Dat zijn enerzijds de kazerne Walwein of ‘de voorpost’ langs de Walweinstraat nabij het centrum van de stad. Dit gebouw was ooit een volwaardige brandweerkazerne, maar wordt al jaren gedeeld met de stedelijke ruim- en reinigingsdienst. Het pand is 56 jaar oud en voldoet niet meer aan de hedendaagse normen. Anderzijds bevindt de kazerne Herdersbrug of ‘hoofdwacht’ zich sinds 1986 in Dudzele en die is ook al 35 jaar oud.De nieuwe kazerne moet de beide bestaande brandweerposten in Brugge samenvoegen.